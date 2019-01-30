РИАМО - 30 янв. Апартаменты гостиничного типа с общежитием и спортивным комплексом Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в центре Москвы планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Новое здание расположено в пяти минутах ходьбы от основного корпуса РЭУ имени Плеханова по адресу: Стремянный переулок, владение 28 (Замоскворечье, ЦАО).

«Общежитие рассчитано на проживание 493 студентов в одно-, двух- и трехкомнатных номерах. Во всех номерах оборудованы кухни и санузлы. Кроме того, в здании предусмотрены комнаты для самостоятельных занятий, отдыха и досуга, игровые комнаты для детей, постирочные, гладильные», – говорится в сообщении.

В зоне спортивного назначения разместятся плавательный бассейн, на которым – зал для мини-футбола и баскетбола, тренажерный зал, залы для занятий фитнесом, вспомогательные помещения. В двухуровневой подземной части разместится паркинг на 180 машино-мест. Общая площадь новостройки – свыше 50 тысяч квадратных метров. Объект возводится за счет инвестора.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности социально значимых объектов. С начала строительства совместно с выездными лабораториями Центра экспертиз («ЦЭИИС») на объекте проведено 47 проверок. Участникам строительства выданы предписания с конкретными сроками устранения нарушений, наложены штрафные санкции. Большинство нарушений застройщик устраняет оперативно», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.