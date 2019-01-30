РИАМО – 30 янв. В среду руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков вместе со своим заместителем Светланой Выборовой проверил состояние внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах городского округа Чехов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Чехов Марина Кононова, представители специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования «Серпрегионагаз», являющейся филиалом АО «Мособлгаз» и жители дома.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в соответствии с решением внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Московской области от 15 января в регионе предпринимаются активные меры для того, чтобы снизить риски возникновения ЧП, связанных с эксплуатацией неисправного внутриквартирного газового оборудования», – сказал Соков.

По его словам, областной Госжилинспекцией регулярно проводятся комиссионные проверки состояния ВКГО. В первую очередь, таким проверкам подвергаются не только внутридомовое газовое оборудование, но и квартиры граждан.

«Особое внимание уделяем мониторингу так называемых квартир из группы риска, в которых проживают одинокие пенсионеры, малоимущие граждане и маргинальные личности», – подчеркнул Соков.

Одна из таких квартир, расположенная в многоквартирном жилом доме №84 по улице Гагарина в Чехове, стала отправным пунктом технического осмотра внутриквартирного газового оборудования. В рамках проводимой проверки специалисты «Серпрегионагаз» заменили выслужившую установленные сроки газовую плиту, которая могла представлять опасность не только для самих жильцов этой квартиры, но и для всех жителей многоквартирного дома.

Затем комиссия направилась в одну из соседних квартир. Там рабочая группа проконтролировала плановое техническое обслуживание ВКГО, специализированной организацией была проведена проверка состояния вентканалов и дымовых каналов. По результатам проверки выявлено незначительное снижение скорости воздухообмена в вентиляционном канале. Данное нарушение было оперативно устранено еще до завершения проверки.

Работа специализированных организаций, обслуживающих газовое оборудование, существенно сокращает риск возникновения несчастных случаев и ЧП, связанных с содержанием и эксплуатацией ВДГО и ВКГО. На сегодняшний день 100% управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории региона, заключили договоры на обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

«Для того, чтобы и в квартирах обеспечить регулярный техосмотр и обслуживание внутриквартирного газового оборудования, каждому собственнику жилья необходимо заключить соответствующие договоры», – сказал Соков.

Подписание этих документов станет гарантией безопасности жильцов квартиры и сохранности личного и общедомового имущества.

«Госжилинспекция подключила все «заинтересованные» ведомства и организации к реализации этой задачи, результатом нашей совместной работы станет наличие договоров у 100% собственников квартир в Подмосковье. Эту работу мы планируем завершить до конца 2019 года», – заключил Соков.