РИАМО - 30 янв. Дуб, растущий в музее-заповеднике «Абрамцево» в Сергиево-Посадском районе, завоевал звание «Российское дерево года – 2018», диплом за победу подмосковного участника вручили в среду заместителю председателя правительства Московской области – министру экологии и природопользования региона Дмитрию Куракину в ходе торжественной церемонии в доме областного правительства, передает корреспондент РИАМО.

«Наше Подмосковье богато уникальными природными объектами. Что касается старовозрастных деревьев, то в национальном реестре 29 представителей Подмосковья, 11 деревьев включены в перечень уникальных природных объектов», - сказал Куракин.

Он напомнил, что дуб из «Абрамцева», который стал «Российским деревом года – 2018», будет бороться за звание «Европейское дерево года - 2019». Куракин призвал всех голосовать в этом конкурсе за подмосковное дерево.

Диплом Куракину вручил президент некоммерческого партнерства «Стратегический альянс «Здоровый лес» Михаил Еремин. Он также передал главному архитектору музея-заповедника «Абрамцево» Юрию Семенову сертификат на уход за деревом-победителем.

«Для нас большая честь, что наш Абрамцевский дуб стал деревом России в 2018 году. Для нас дуб - не просто музейный объект и памятник живой природы, для нас он старейший музейный сотрудник. Мы надеемся, что он достойно представит Россию на европейском конкурсе», - отметил Семенов.

Также на церемонии вручения диплома присутствовали первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин, председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников и председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» Сергей Пальчиков.

Дубу, который растет в музее-заповеднике «Абрамцево», уже почти 250 лет. Подмосковный долгожитель стал участником конкурса «Российское дерево года - 2018». Всего в соревновании участвовали 12 исторических деревьев. Победитель определялся по итогам открытого голосования на сайте rosdrevo.ru. Теперь подмосковный дуб будет бороться за звание главного дерева Европы 2019 года.