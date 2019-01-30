РИАМО - 30 янв. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила победителя конкурса «Мой любимый учитель» Алену Борову из школы №6 в Мытищах в ходе пресс-конференции в РИАМО.

Конкурс прошел впервые в 2018 году, он был объявлен детским омбудсменом Подмосковья. Конкурс призван повысить статус педагога, вернуть уважение к его труду, а также поднять престиж профессии в обществе. Победителя среди учителей выбирали субъективно – с точки зрения детской любви. Именно школьники Подмосковья голосовали за любимого педагога.

«Конкурс «Мой любимый учитель» сделали <…> специально, чтобы узнать у ребят, кто их любимый учитель. Для меня самое важное - какой учитель, добрый, любит ли он детей, любят ли его. В нем приняли участие много учителей. И Алена Борова победила, за нее проголосовали 3 тысячи человек как за самого любимого учителя», - сказала Мишонова.

Мишонова вручила педагогу подарочный сертификат в музей Чайковского в Клину.

Московский областной конкурс «Мой любимый учитель» проходил с 1 октября по 15 декабря 2018 года. В финал конкурса вышли 10 педагогов – учителя начальных классов, русского языка и литературы, преподаватель английского языка, педагог-психолог и учитель географии. Участие в голосовании приняли более 15 тысяч школьников.