РИАМО - 30 янв. Пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за крупнейшие достижения столицы в 10 номинациях за 2018 год, в номинации «Международное признание» большинство выбрали тот факт, что Москва вошла в прошлом году в десятку городов мира с лучшими условиями для жизни, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На портале «Активный гражданин» подвели итоги голосования «Главные дела Москвы». <…> Голосование проходило в три этапа и в 10 номинациях: «Международное и российское признание», «Городская среда», «Культура», «Социальная защита», «Образование», «Транспорт», «Городские услуги и сервисы», «Спорт», «Здравоохранение» и «Строительство», – говорится в сообщении.

Так, в 2018 году Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими условиями для жизни. Это достижение отметили 25,66% участников. В международный рейтинг вошли такие критерии, как развитие инфраструктуры, возможность трудоустройства, уровень культуры, туризма и экономики.

В номинации «Городская среда» больше трети участников голосования – 35,79% – назвали главным делом Москвы в этой категории обновление ВДНХ. За минувшее лето реконструировали центральную площадь перед главным входом на выставку, территорию у аллеи Космонавтов и памятник «Рабочий и колхозница», а также легендарный фонтан «Золотой колос». 31,99% голосов пользователей получила масштабная программа реконструкции и создания новых парков в городе. В 2018-м благоустроили 82 зеленые зоны, в том числе 24 городских парка и природные территории, 25 парков по месту жительства и 33 бульвара, сквера и площади.

Благоустройство исторического входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта главным делом Москвы назвали 8,58% «активных граждан».

Главным делом Москвы в сфере культуры в 2018 году стало открытие нового концертного зала в «Зарядье» – 27,06% проголосовавших пользователей.

Успехи столичных школьников на предметных олимпиадах главным достижением Москвы назвали 19,72% «активных граждан».

По мнению участников проекта «Активный гражданин», главное из сделанного за прошлый год в социальной сфере – введение льгот на проезд в пригородных поездах. За это проголосовали 28,07% из них. Благодаря нововведению право бесплатно пользоваться электричками появилось у 1,6 миллиона горожан.

Главным достижением города в области медицины признали появление наборов для младенцев в родильных домах – за это проголосовали 35,97% человек.

Лидер рейтинга достижений Москвы в области спорта в 2018 году – успешное проведение чемпионата мира по футболу. За это масштабное событие проголосовали 69,31% «активных граждан».

В сфере строительства большинство – 34,26% – назвали главным делом столицы строительство новых дорог и реконструкцию уже существующих. За 2018-й на территории города построили 127 километров дорог вместо запланированных 115 километров. Рекордным стало и количество возведенных искусственных сооружений: 55 эстакад, мостов и тоннелей вместо запланированных 28 объектов.

В номинации «Транспорт» почти половина (47,37%) пользователей «Активного гражданина» назвали главным делом Москвы развитие метрополитена. С начала прошлого года в городе ввели рекордный объем объектов метро: 17 станций, 32 километра новых линий и два депо для обслуживания поездов.

Более четверти пользователей портала (27,15%) признали главным делом Москвы в области городских услуг и сервисов возможность подать заявку на получение полиса ОМС на сайте mos.ru. Документ, заявка на который подана онлайн, оформляется в течение 30 дней.