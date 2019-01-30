РИАМО - 30 янв. Восемь школ планируют построить в Подмосковье за счет инвесторов в 2019 году, новые учебные заведения появятся в семи городах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В 2019 году планируется построить и ввести в эксплуатацию восемь школ на 5393 ученика», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Образовательные учреждения за счет внебюджетных источников будут построены в Балашихе, Долгопрудном, Истре, Красногорске, Люберцах, Ступине и Химках.

По словам Федотовой, одним из приоритетов градостроительной политики остается обеспечение жителей Подмосковья социальными объектами. В 2018 году за счет средств инвесторов на территории Московской области было построено 17 детских садов, четыре объекта здравоохранения, пять объектов спорта и девять школ. Новые школы рассчитаны на 7080 учеников.

В частности, в прошлом году в Балашихе появилась школа на 550 мест, в Красногорске - на 250 мест, в Мытищах - на 1050 мест, в Наро-Фоминске – на 880 мест, в Ленинском районе – на 1,1 тысячи мест, в Химках – две школы по 1,1 тысячи мест, в Пушкинском районе – два объекта по 550 мест.