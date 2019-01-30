РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 30 янв. Активных жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают принять участие в праздновании Дня православной молодежи, оно пройдет на главной площади города 10 февраля, сообщил представитель администрации муниципалитета.

«День православной молодежи состоится на Октябрьской площади в воскресенье, 10 февраля. В программе: надувная полоса препятствий, эстафеты, парад снеговиков, захватывающий квест, развлечения», – сказал представитель администрации.

Он добавил, что развлечения найдутся на любой возраст и вкус.

Мероприятие проводится при содействии администрации муниципалитета, комитета по культуре и спорту, Молодежного клуба, Орехово-Зуевского и Ликино-Дулевского благочиний, а также центра патриотического воспитания молодежи «Спектр».

По данным Орехово-Зуевского информагентства, начало мероприятия в 13:00, но лучше подойти немного раньше. Вход свободный.