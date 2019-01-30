РИАМО – 30 янв. Президент России Владимир Путин призвал Минздрав РФ через средства массовой информации распространить рекомендации врачей по защите от простудных заболеваний в период эпидемий, сообщает РИА Новости.

«Те рекомендации, которые сейчас прозвучали от вас (министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой - ред.), они должны быть многократно повторены специалистами через средства массовой информации, им нужно безусловно интенсивнее поработать сейчас с регионами, с соответствующими структурами здравоохранения в регионах, с тем, чтобы на местах сейчас велась эта работа», – сказал Путин на встрече с членами правительства, на которой был заслушан доклад о заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом по всей территории России.

Число регионов России, где заболеваемость гриппом и ОРВИ превышена, увеличилось с 13 до 23. Самые высокие показатели заболеваемости – в Свердловской области, Якутии, Еврейской автономной области, Бурятии и Алтайском крае – там превышение порогов составляет от 60% до более чем 100%. Больше всего заболевших – среди детей от 3 до 14 лет.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года.