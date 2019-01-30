РИАМО – 30 янв. Традиционное мероприятие по проверке самоходных машин и внедорожной техники «Снегоход-2019» проведут в Подмосковье, 2 февраля в рейде будет участвовать министр сельского хозяйства и продовольствия в регионе Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.

В этот день профилактическая операция будет проходить на Клязьминском водохранилище.

«Усиленные рейды мы проводим в выходные дни. Проверки в рамках операции проходят каждый день и во всех без исключения муниципальных образованиях Московской области, в том числе на территориях спортивно-развлекательных комплексов, на базах отдыха, в пунктах проката снегоходов. В первую очередь инспекторы проверяют техническое состояние внедорожных средств, наличие у их владельцев документов на право управления и то, как они соблюдают Правила государственной регистрации», – сказал Разин.

Помимо этого, в ходе операции инспекторы проведут разъяснительную работу по соблюдению требований безопасной эксплуатации самоходных машин.

«В операции принимают участие подразделения и сотрудники Гостехнадзора Минсельхозпрода Подмосковья, МВД России по Московской области, МЧС региона, ГИБДД МВД по области и Мособлпожспас», – перечислил Разин.

Место сбора участников 2 февраля: городской округ Мытищи, деревня Чиверево, улица Садовая, дом 1А.

Разин напомнил, что операция «Снегоход-2019» будет проходить на территории Московской области до 7 февраля.