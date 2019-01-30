РИАМО – 30 янв. Электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют по расписанию после отбуксировки состава на станции «Софрино», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В среду в районе станции «Софрино» совершил незапланированную остановку пригородный поезд №6314 Москва – Александров. На место был отправлен вспомогательный локомотив, который доставил электричку на боковые пути станции «Софрино».

«Московская железная дорога ввела в график движение пригородных поездов Ярославского направления. Электропоезда отправляются в рейсы по расписанию», – отмечается в сообщении.

На период буксировки состава движение поездов было организовано по одному пути в реверсивном режиме. В пути были задержаны шесть пригородных поездов в сторону области и три – в сторону Москвы.

Московская железная дорога приложила все усилия, чтобы максимально сократить опоздание пригородных поездов и ввести их в график.

«МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», – заключается в сообщении.