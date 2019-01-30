РИАМО - 30 янв. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова назвала случай с избиением ребенка в школе в Химках вопиющим, передает корреспондент РИАМО.

Ранее учитель физкультуры одной из школ в Химках спровоцировала первоклашек своими высказываниями на избиение одноклассника. Педагог написала заявление об уходе. Мальчик попал в больницу с серьезными ушибами и психологической травмой.

«Это вопиющий случай непрофессионализма, бестактности, проявленный учителем. Это редкий очень случай, больше всего нас возмутило, что ситуация, когда мы все вместе с общественностью, с родителями, учителями уделяем (внимание – ред.) проблеме межличностных школьных конфликтов, учитель сама своими действиями, фразами спровоцировала конфликт, сцену насилия по отношению к ребенку», – сказала Мишонова в среду журналистам перед пресс-конференцией в РИАМО.

Она добавила, что такие случаи нельзя замалчивать. Также, по ее словам, в школе пройдет родительское собрание, с ребенком работает психолог.

«То, что случилось в Химках, это человеческий фактор, это не сбой в системе. Я не знаю, что случилось с учительницей, она 13 лет работает», – добавила Мишонова.