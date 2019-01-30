РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 янв. Свыше 900 миллионов рублей взыскали судебные приставы Московской области с неплательщиков алиментов в прошлом году, сообщил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Николай Коновалов.

В среду в подмосковном Красногорске состоялось совещание, на котором Коновалов подвел итоги деятельности УФССП по Московской области за 2018 год и поставил задачи на 2019 год. В мероприятии приняла участие глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Социально-значимым направлением нашей работы является взыскание алиментных платежей. В пользу детей в 2018 году мы взыскали более 925 миллионов рублей. Причем в эту сумму не входят средства, которые выплачены должниками добровольно либо удержаны по месту получения дохода», – сообщил Коновалов.

Он добавил, что за счет применения полномочий по ограничению спецправ, а также ограничения выезда должников из России, с должников по алиментам взыскали почти 274 миллиона рублей.

«Более 162 миллионов рублей взыскано за счет ареста и реализации арестованного имущества», – сказал Коновалов.

С положительной стороны руководитель областного УФССП отметил работу в этом направлении Орехово-Зуевского, Луховицкого и Серебряно-Прудского отделов.

«Худшие результаты в Воскресенском, Солнечногорском, Раменском, Можайском и Красногорском отделах», – заключил Коновалов.