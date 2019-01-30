РИАМО – 30 янв. В доме правительства Московской области 1 февраля состоится заседание обновленного состава Общественного совета при министерстве социального развития Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В новый состав Общественного совета при министерстве вошли: председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский, а также председатель правления Ассоциации социального развития Владимир Яблонский», – отмечается в сообщении.

Кроме того, на заседании министр социального развития региона Ирина Фаевская расскажет об основных итогах работы ведомства в 2018 году и о ключевых задачах на 2019 год.

Начало мероприятия в 10:00 по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.