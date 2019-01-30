РИАМО - 30 янв. Организаторы электронных торгов на озеленение и благоустройство детских площадок в подмосковном Чехове нарушили порядок организации аукциона, незаконно отказав в участии частному предпринимателю, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия МБУ «Чеховское благоустройство» и МКУ «Центр конкурентных закупок» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по озеленению территории, содержанию детских площадок и объектов благоустройства расположенных на территории городского округа Чехов.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу обоснованной», – говорится в сообщении.

УФАС выдало МБУ «Чеховское благоустройство» и МКУ «Центр конкурентных закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.