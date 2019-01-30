РИАМО - 30 янв. Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные ворота» в столице при досмотре горшечных растений цикламена из Нидерландов выявили карантинный для России западный цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Двадцать шестого января управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» при досмотре горшечных растений цикламена, (происхождение – Нидерланды) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза. Зараженные горшечные растения уничтожат в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.