РИАМО – 30 янв. На Поварской улице в центре столицы открыли мемориальную доску прославленному дирижеру Валерию Халилову, ее разместили слева от главного входа в здание Российской академии музыки имени Гнесиных, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Это здание для установки памятного знака было выбрано неслучайно. Халилов в течение 10 лет – с 2006 по 2016 год – занимал в академии должность профессора кафедры оркестрового дирижирования. Торжественное открытие мемориальной доски состоялось в среду в 12:00, оно приурочено ко дню рождения дирижера – в этом году ему исполнилось бы 67 лет.

«Авторы мемориальной доски из бронзы и гранита – народный художник России скульптор Михаил Переяславец и заслуженный архитектор Вячеслав Бухаев. Валерий Халилов изображен за работой, он дирижирует оркестром, который не виден наблюдателю. Слева от него расположены тамбуршток (атрибут военного дирижера, напоминающий небольшую трость, который используется для подачи команд оркестру при выполнении строевых приемов), лира, духовые инструменты, а также знамя», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он дополнил, что справа от фигуры Халилова изображен пальмовый венок, обвитый лентой. Этот венок – знак почета, долговечности и мира.

Валерий Халилов – композитор, генерал-лейтенант, народный артист России, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова (с 2002 по 2016 год), начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России и главный военный дирижер страны.

«Он неоднократно выступал как дирижер сводного военного оркестра во время парадов Победы на Красной площади. Халилов был организатором крупных популярных военно-музыкальных фестивалей, среди которых международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня», «Русское поле», «Славянская письменность», «Амурские волны» и Международный фестиваль духовых оркестров имени Василия Агапкина и Ильи Шатрова в Тамбове», – уточняется в материале.

Дирижер погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем в районе города Сочи. На борту самолета Минобороны России находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, студенты и выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, военнослужащие, журналисты, руководитель департамента культуры Минобороны России Антон Губанков и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

«Халилов похоронен 16 января 2017 года на Архангельском Погосте в Киржачском районе Владимирской области. В этом же году Московскому военно-музыкальному училищу было присвоено имя Валерия Халилова», – заключается в сообщении.