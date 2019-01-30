РИАМО – 30 янв. Управляющая организация ООО «ЖУК» из городского округа Жуковский по предписанию Госжилинспекции Московской области разместила на портале ГИС ЖКХ полную информацию о многоквартирном доме, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По словам руководителя областного надзорного ведомства Вадима Сокова, коммунальщики не разместили платежные документы и сведения об общедомовых приборах учета по многоквартирному дому №15 корпус 1 по улице Ахмет-хан-Султана в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

«Данное нарушение было выявлено государственными жилищными инспекторами в ходе детальной документарной проверки. Тем временем, согласно Жилищному кодексу, управляющие организации обязаны размещать сведения об управляемых ими домах на уполномоченном правительством РФ официальном сайте, коим является ГИС ЖКХ», – уточнил Соков.

ООО «ЖУК» получило предписание об устранении нарушения стандарта раскрытия информации. В адрес генерального директора организации мировым судьей судебного участка №55 Жуковского судебного района Московской области было назначено административное наказание в виде предупреждения за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ «Неразмещение информации, размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной информации в государственной информационной системе ЖКХ».

В установленные областным надзорным ведомством сроки управляющая компания отчиталась об исполнении выданного ранее предписания. В ходе контрольной проверки инспекторы установили, что платежные документы и сведения об общедомовых приборах учета по вышеуказанному многоквартирному дому в полном объеме размещены в информационной системе ГИС ЖКХ.