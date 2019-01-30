РИАМО - 30 янв. Сведения в отношении ООО «Экострой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ИФНС № 11 по Московской области, в отношении ООО «Экострой». Учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок, но ООО «Экострой» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. Таким образом фирма уклонилась от заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки. Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Экострой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.