РИАМО - 30 янв. Киностудия «Союзмультфильм» готовит к выпуску в 2019 году полнометражный анимационный фильм «Суворов» – свой первый проект, созданный с помощью технологии motion capture, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Технология motion capture («захват/снятие движения») дает возможность оцифровать движения человека-актера и с их помощью построить трехмерную модель персонажа. Актер буквально оживляет своего анимационного героя прямо на экране. Данная технология широко используется в мировом кино, анимации и компьютерных играх.

«Кроме того, в производстве находятся порядка 10 анимационных сериалов («Простоквашино», «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку» и другие) и столько же авторских фильмов», - добавляется в материале.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин посетил киностудию «Союзмультфильм», на базе которой создается «Дом российской анимации» - анимационный технопарк, который станет крупнейшим в России. В технопарке будут развивать все анимационные техники: кукольное производство, пластилиновая анимация, традиционная рисованная анимация и 3D-анимация.

В настоящее время киностудия проводит техническую модернизацию с учетом современных технологий анимационного производства. Для резидентов технопарка созданы центры коллективного пользования с профильным оборудованием и программным обеспечением, в том числе студия «Мокап» (motion capture), студия звукозаписи, хромакейный павильон, комплекс цветокоррекции, сканер для создания цифровых архивов кинопленки 35 и 16 миллиметров, рендер-ферма.

Центры коллективного пользования, созданные в «Доме российской анимации», позволяют небольшим анимационным студиям и независимым мультипликаторам пользоваться такими сложными и дорогостоящими технологиями, как motion capture.

Кроме того, запланировано увеличение площадей технопарка с 6,4 тысячи до 10 тысяч квадратных метров для размещения новых резидентов – небольших независимых анимационных студий. Ожидается, что к 2020 году в технопарке на базе «Союзмультфильма» будут работать 325 человек.

На данный момент возможностями технопарка пользуются три резидента: анимационная студия «Фродо», студия «Анимос» и Ассоциация анимационного кино.