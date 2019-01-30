РИАМО - 30 янв. Новым начальником Главного управления Росгвардии по Московской области стал Олег Горшков, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

«Указом президента Российской Федерации на должность начальника территориального органа (ГУ Росгвардии по Московской области – ред.) назначен генерал-майор полиции Олег Горшков», – говорится в сообщении.

Горшков начал свою службу в правоохранительных органах в 1979 году курсантом Высшего политического училища МВД СССР в Ленинграде. С 1994 года занимал руководящие должности в подразделениях вневедомственной охраны Москвы.

С 2005 по 2008 год был начальником факультета подготовки специалистов криминальной милиции Московского университета МВД России. До 2012 года руководил управлением по работе с личным составом УВД по Новгородской области.

В 2013 году назначен на должность начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Москве. В октябре 2016 года возглавил управление Росгвардии по Калининградской области.

Генерал-майор награжден орденом Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также Горшков является кандидатом юридических наук.