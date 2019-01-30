РИАМО - 30 янв. Следователи начали проверку по факту травмирования электропоездом двух мужчин, один из которых скончался на месте, тяжесть травм второго устанавливается, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования электропоездом двух молодых мужчин», – отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что 29 января около 18:00 на 26-м километре остановочного пункта «Отрадное» Московско-Смоленского направления Московской железной дороги электропоездом 6312 сообщением Можайск – Москва смертельно травмирован 33-летний уроженец Ростовской области. Его 30-летний попутчик, уроженец Камчатки, доставлен в Центральную районную больницу города Одинцово с открытым переломом плеча.

Со слов очевидца, мужчины, переходя железнодорожные пути в неположенном месте, не услышали звука приближающегося поезда, не успели среагировать на него и отойти в сторону. От полученных травм один мужчина скончался на месте, второй получил травмы, тяжесть которых будет установлена экспертами.

«На месте происшествия следователем проводится осмотр места происшествия, опрошен очевидец происшествия, проводятся иные неотложные следственные действия», – заключается в материале.