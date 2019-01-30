РИАМО – 30 янв. Физтех-лицей имени Капицы из подмосковного Долгопрудного попал в ассоциацию ведущих школ-партнеров образовательного центра «Сириус», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном вошел в ассоциацию ведущих школ – партнеров образовательного фонда «Талант и успех». Ассоциация создана при образовательном центре «Сириус»», – сказала Забралова.

Она уточнила, что первая встреча директоров школ ассоциации состоялась накануне под председательством Татьяны Голиковой, Андрея Фурсенко и Елены Шмелевой в рамках III всероссийской конференции «Путь к успеху».

«Объединение будет способствовать распространению лучших педагогических практик в регионах. Выбранные 20 лучших образовательных центров со всей страны должны стать ориентирами и модераторами по работе с одаренными детьми. Почетно, что среди участников ассоциации и наш подмосковный лицей, ему действительно есть чем гордиться», – дополнила Забралова.

Всероссийский образовательный центр для одаренных детей «Сириус» в Сочи создан по инициативе президента России Владимира Путина. Для организации работы центра 24 декабря 2014 года был учрежден фонд «Талант и успех». Центр призван охватить большее число одаренных детей из всех регионов, а также создать систему социальных связей, объединяющую в себе профориентационные, образовательные, спортивные, творческие и иные ресурсы.