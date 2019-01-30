РИАМО - 30 янв. На юго-западе столицы неизвестный вскрыл банкомат и украл депозитную кассету, в которой находилось более 3,8 миллиона рублей, терминал при этом не поврежден, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

О краже сообщил ведущий инспектор службы безопасности банка. Банк расположен на цокольном этаже ТЦ по адресу: улица Южнобутовская, дом 58.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 27 января в 21:58 неизвестный неустановленным способом вскрыл банкомат и совершил кражу депозитной кассеты, в которой находилось 3 миллиона 86 тысяч 450 рублей, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что терминал не был поврежден.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».