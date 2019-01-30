РИАМО - 30 янв. Столичных автомобилистов предупредили, что 38 парковочных мест в Малом Рогожском переулке могут быть недоступны из-за ремонта, сообщается на сайте московского паркинга.

«В связи с проведением ремонтных работ доступ к платным парковкам, расположенным в Малом Рогожском переулке, может быть ограничен. Всего на этом участке находятся 38 парковочных мест», — говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными и учитывать эту информацию при планировании поездок.

С подробной информацией об ограничениях и перекрытиях можно ознакомиться на едином транспортном портале. Полный список платных парковок есть на сайте столичного паркинга и в мобильном приложении «Парковки Москвы».