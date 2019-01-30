РИАМО - 30 янв. В Москве врачи детской городской клинической больницы святого Владимира спасли 11-летнего ребенка, который проглотил 27 магнитных шариков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«В новогодние праздники в детскую городскую клиническую больницу святого Владимира департамента здравоохранения Москвы поступил 11-летний мальчик, который проглотил 27 магнитных шариков. Ребенок рассказал, что глотал шарики по одному, запивая их водой. Ему очень повезло, что магниты не «разбрелись» по кишечнику, а собрались в одну целую цепочку», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что попасть в кишечник удалось только четырем шарикам, которые шли в прочной сцепке и не причинили вреда, выйдя естественным путем.

«Остальные 23 магнитных фрагмента пришлось «выуживать» эндоскопически магнитным экстрактором в отделении эндоскопической хирургии. Оставшиеся магнитные шарики успешно извлекли из желудка ребенка. Сейчас мальчик здоров и выписан из больницы», – добавил собеседник агентства.