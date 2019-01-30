РИАМО - 30 янв. В Раменском районе Подмосковья начальник территориального отдела кадастровой палаты Росреестра по Московской области подозревается в получении взяток со своих сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника территориального отдела №21 ФГБУ ФКП Росреестра по Московской области, подозреваемой в получении взяток (часть 3 статьи 290 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в своем служебном кабинете женщина получала от подчиненных ей сотрудников денежные средства в общей сумме не менее 65 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

В настоящее время по ходатайству следствия судом решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

«Следствием запланировано проведение комплекса следственных действий с участием подозреваемой и ее подчиненными. Проверяется информация о причастности подозреваемой к совершению серии аналогичных преступлений», – добавляется в материале.

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