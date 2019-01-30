РИАМО - 30 янв. На базе киностудии «Союзмультфильм» в Москве идут работы по созданию анимационного технопарка, который станет крупнейшим в стране, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Знаменитая киностудия «Союзмультфильм» переживает сегодня второе рождение. На ее базе создается технопарк, который в будущем должен стать крупнейшим центром производства мультипликационных фильмов в России», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения «Союзмультфильма» в среду.

Легендарная киностудия «Союзмультфильм» была создана в 1936 году на базе нескольких московских коллективов и изначально называлась «Союздет­мультфильм». За 82 года художники студии создали более 1,5 тысяч мультфильмов разных жанров, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики, завоевав более 400 призов и наград на международных фестивалях.

В 2004 году киностудия была преобразована в федеральное государственное унитарное предприятие. В 2017 году «Союзмультфильм» обрел собственный дом по адресу: улица Академика Королева, дом 21, строение 1. До этого на протяжении многих десятилетий киностудия работала в помещениях двух московских храмов: производство рисованных фильмов находилось в храме Николая Чудотворца в Новой слободе на Долгоруковской (ранее – Каляевской) улице, а творческое объединение кукольных фильмов – в храме Спаса Преображения на Песках в Спасопесковском переулке. Ныне оба храма возвращены Русской православной церкви.

В 2018 году на студии вышел первый за последние 30 лет полнометражный фильм – «Гофманиада» Станислава Соколова.

Начиная с прошлого года, помимо традиционных курсов для молодых аниматоров, на базе «Союзмультфильма» работает детский образовательный центр «Союзмультклуб», который организовывает мастер-классы по анимации и интерактивные программы для детей.

В студии открыта экспозиция с редкими и оригинальными работами выдающихся мастеров анимации, а также выставка декораций и кукол из фильма «Гофманиада».

В мае 2017 года президент России Владимир Путин поручил создать на базе киностудии «Союзмультфильм» анимационный технопарк «Дом российской анимации», который призван стать центром отечественной мультипликации.

Планируется, что в технопарке будут развиваться все анимационные техники – кукольное производство, пластилиновая анимация, традиционная рисованная анимация и 3D-анимация. Кроме того, в технопарке предполагается наладить производство специального программного обеспечения, используемого в мультипликации.

В июле 2018 года правительство Москвы присвоило киностудии «Союзмультфильм» статус инвестиционного приоритетного проекта по созданию технопарка. Этот статус позволяет киностудии снизить нагрузку по региональным налогам до 25% и впоследствии направить высвобожденные средства на модернизацию площадей технопарка.