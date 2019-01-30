РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 янв. Свыше 30 миллионов рублей получили обманутые дольщики Московской области благодаря деятельности службы судебных приставов в 2018 году, сообщил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Николай Коновалов.

В подмосковном Красногорске в среду состоялось совещание, на котором Коновалов подвел итоги деятельности УФССП по Московской области за 2018 год и поставил задачи на 2019 год. В мероприятии приняла участие глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Более 30 миллионов рублей мы взыскали в 2018 году в пользу обманутых дольщиков. Это довольно серьезный результат, он на 47 миллионов рублей превышает показатели 2017 года», – сказал Коновалов.

Он добавил, что всего в 2018 году на исполнении у судебных приставов было более 3 тысяч производств, связанных с долевым строительством.

«Фактическим исполнением окончили 638 производств, в 2017 году – 518», – сказал Коновалов.