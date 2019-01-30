РИАМО – 30 янв. В 2018 году «Почта России» обработала 345 миллионов международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 22% выше показателя 2017 года (284 миллиона отправлений), говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Благодаря развитию логистической инфраструктуры в 2018 году «Почта России» обработала рекордное количество международных почтовых отправлений и уверенно прошла высокий сезон, когда объемы обработанных посылок приближались к 2 миллионам отправлений в сутки. Дальнейшее усиление мощностей позволит предприятию не только наращивать объемы отправлений и оптимизировать сроки доставки, но и создать опорную логистическую инфраструктуру для рынка электронной коммерции, обеспечив его дальнейший рост», – отметил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

Ключевым драйвером, влияющим на динамику потока отправлений с товарными вложениями, остается трансграничная электронная торговля. Более 90% международных отправлений приходится на долю Китая, также в числе лидеров – страны Западной Европы и Северной Америки.

Набирающие популярность у россиян глобальные распродажи способствуют росту максимальной загрузки логистических мощностей «Почты России» в преддверии Нового года и оказывают влияние на увеличение длительности пикового периода.

В ноябре-декабре 2018 года «Почта России» обработала 63 миллиона международных почтовых отправлений, что на 13% выше показателя аналогичного периода 2017 года. При этом есть предпосылки к тому, что в ближайшем будущем он будет охватывать целый квартал. Так, в течение первой декады января 2019 года «Почта России» обработала 9 миллионов отправлений. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем внутренних отправлений увеличился на 9%, до 88 миллионов штук.

В 2018 году оператор ввел в промышленную эксплуатацию логистический центр в Казани, на полную мощность заработал логистический центр во «Внукове», который способен обрабатывать до 1,7 миллиона почтовых отправлений в сутки. Кроме того, «Почта России» и банк ВТБ подписали соглашение о строительстве 38 логистических центров по всей стране. Реализация данного проекта сделает возможной доставку отправлений в течение 1–2 дней для 80% россиян.

«В октябре прошлого года «Почта России» закупила 107 новых багажно-почтовых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. Был запущен новый наземный маршрут из Китая с использованием собственного почтового поезда Владивосток – Москва. Самолеты «Почты России» ТУ-204С увеличили количество регулярных авиарейсов из Китая в Россию <…>. Регулярные маршруты позволяют ускорить доставку растущих объемов отправлений из Китая», – заключается в материале.