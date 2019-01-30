РИАМО – 30 янв. По итогам прошлого года свыше 90 тысяч подмосковных жителей получили государственную социальную помощь, денежная выплата на одного члена семьи доходит до 1 тысячи рублей в месяц, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«За 2018 год государственная социальная помощь оказана 91546 жителям Подмосковья. Получателями государственной соцпомощи могут быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величин прожиточных минимумов, установленных в регионе», – сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она добавила, что для назначения государственной социальной помощи необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства.

«Размер выплат рассчитывается, исходя из сведений о доходах за три последних месяца. Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1 тысячи рублей в месяц, не должна превышать 6 тысяч рублей в календарном году», – подчеркнула Фаевская.

Также жители Подмосковья могут обратиться за экстренной социальной помощью в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации или кризисной ситуации.

«В 2018 году экстренная социальная помощь оказана более 51 тысяче жителей Подмосковья», – заключается в материале.