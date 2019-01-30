РИАМО – 30 янв. Порядка 500 садовых товариществ благодаря бюджету Москвы получили новые дороги, их протяженность превысила 100 километров, говорится в сообщении пресс-службы департамента новых территорий столицы.

«Подведены итоги первого этапа развития транспортной инфраструктуры СНТ в 2018 году. В рамках соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта правительством Москвы правительству Московской области освоено более 826 миллионов рублей. В течение минувшего года произведен ремонт 96 дорог к СНТ общей протяженностью 111,86 километра, расположенных в 19 муниципальных образованиях Московской области», – отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Он дополнил, что для улучшения транспортной доступности садоводов, в том числе и жителей столицы, к своим участкам, мэр столицы Сергей Собянин принял решение о финансировании работ по строительству и реконструкции подъездных дорог к садовым товариществам на территории Московской области.

«На эти цели в период 2018-2020 годов из бюджета Москвы выделяется 3,3 миллиарда рублей», – уточнил Жидкин.

По его словам, цели первого этапа достигнуты. Обеспечена транспортная доступность для более чем 200 тысяч человек в 495 СНТ.

«Всего же соглашением предусмотрено обеспечение транспортной доступности 86500 дачных участков, 75300 из которых принадлежит москвичам», – перечислил Жидкин.

Он пояснил, что это районы Подмосковья, где минувший год отмечен значительным приростом отремонтированных и построенных дорог.

«Так, в городском округе Ногинск отремонтировано 12 дорог к СНТ москвичей общей протяженностью 14,7 километра, в городском округе Егорьевск – 7 дорог протяженностью 12,16 километра, в Наро-Фоминском округе – 12 дорог протяженностью 10 километров», – заявил Жидкин.

В 2019 году в соответствии с соглашением будет произведен ремонт 64 подъездных дорог к СНТ дорог в 23 муниципальных образованиях Подмосковья общей протяженностью 74 километра.

«Некоторое снижение объемов объясняется тем, что более половины из этих дорог будут отремонтированы капитально. Транспортную доступность к своим участкам получат почти 50 тысяч собственников – москвичей», – заверил глава департамента.

Он добавил, что к концу 2020 года планируется построить и отремонтировать свыше 400 километров таких дорог.