В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова.
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В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова.
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