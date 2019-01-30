РИАМО - 30 янв. Мэр столицы Сергей Собянин порекомендовал школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ с помощью сервиса самоподготовки «Мои достижения», где можно получить подробную информацию о работе после диагностики.

«Рекомендую школьникам сервис самоподготовки «Мои достижения», разработанный МЦКО (Московский центр качества образования – ред.). На этом сайте публикуются проверочные работы по всем предметам, задания по ЕГЭ и ОГЭ, международные тесты», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что школьники могут получить подробную информацию о своей работе после диагностики.

Как уточняется на сайте сервиса «Мои достижения», с помощью него можно подготовиться к государственной итоговой аттестации, провести диагностику по предметам. Все результаты сохраняются в личном кабинете. Детальная аналитика доступна по каждой пройденной работе и выполненному заданию.

В сервисе также доступны специальные тематические тренажеры по игре в шахматы, решению математических уравнений и заполнению бланков ГИА.