РИАМО - 30 янв. С 1 февраля в столичном Доме музыки в продажу поступят абонементы сезона 2019–2020 годов, купить их можно будет онлайн или в кассах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На выбор представят более 60 абонементов. Также можно самостоятельно составить личный абонемент. А еще для любителей музыки действует выгодное предложение: при покупке двух или трех билетов на один или несколько абонементных концертов предусмотрена 10% скидка на каждый билет. При приобретении четырех или пяти билетов она возрастет до 20%, а шести и более – до 30%», – говорится в сообщении.

Посетителей в новом сезоне ждут симфонические и академические камерные произведения, джаз и оперные гала-выступления. Кроме того, на сцене будут танцевать танго, фламенко, показывать классический балет и современные театральные постановки.

Помимо этого, пройдут мероприятия, приуроченные к 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Творчеству великого классика будет посвящен целый ряд абонементных программ. Гости услышат скрипичный и все фортепианные концерты немецкого композитора. Также запланированы концерты, посвященные музыке Вольфганга Амадея Моцарта. Отдельный абонемент посвящен творчеству Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

«Гости Дома музыки познакомятся с лучшими представителями русской фортепианной школы – Лукасом Генюшасом, Филиппом Копачевским, Андреем Коробейниковым, Андреем Гугниным, Михаилом Лидским. Свое мастерство покажут и молодые исполнители – лауреаты Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева», – уточняется в материале.

В новом сезоне не обойдут стороной итальянскую музыку эпохи барокко. Кроме того, в Доме музыки пройдут концерты органистов знаменитых европейских соборов. Русскую духовную музыку исполнят хоровые коллективы Новоиерусалимского и Новоспасского монастырей.

Отдельный концертный цикл будет посвящен культуре народов России. Сибирские и карачаево-черкесские музыкальные коллективы представят национальные танцы, песни и традиции своего края.

Также в Доме музыки покажут серию спектаклей, которая объединит разнообразные танцевальные направления и стили – от классического балета, танго и фламенко до современных перформансов. Так, впервые представят знаменитое американское шоу Street Beat.