РИАМО - 30 янв. Свыше 20 тысяч человек поддержали петицию зоозащитницы с требованием закрыть мопс-кафе в столице, где щенки содержатся в неподобающих условиях и страдают от постоянного контакта с посетителями.

Как отметила автор петиции, опубликованной на сайте Сhange.org, кафе с мопсами находится на Дмитровском шоссе. Заведение работает по принципу тайм-кафе – гости платят деньги за посещение, во время которого могут играть с собаками. Далее автор описывает свои впечатления от посещения этого места.

«Во-первых это подвал, стойкий запах мочи и сильно орет музыка. При входе встречает админ и предлагает вам их услуги. Мол, заводите карточку и находитесь тут сколько хотите. <…> Я увидела вымотанных щенков, их там семь штук, бедные, еле двигаются, лежат на руках людей (гостей), кто находится в этом кафе. Их все время дергают, не дают поспать, передают из рук в руки», - рассказала автор петиции.

Зоозащитника подчеркнула, что щенки в мопс-кафе вымотаны физически и морально, им не хватает сна и отдыха. Одна собака хромала после падения, другая не двигалась и не могла даже открыть глаза.

Автор петиции обратилась к правоохранительным органам с просьбой закрыть мопс-кафе, а зооволонтеров призвала помочь замученным щенкам.