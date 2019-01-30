РИАМО - 30 янв. Следователи доставили члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, задержанного в рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении газа, совершении убийств и других преступлений, на допрос в СК России, сообщается в WhatsApp-канале ведомства.

СК России также опубликовал видео, как Арашукова доставляют в ведомство.

«Сенатора Рауфа Арашукова допрашивают следователи СК России в рамках расследуемого уголовного дела», — говорится в сообщении.

Арашуков был задержан в рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО «Газпром», совершении двух убийств и других преступлений.

Вслед за сыном был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в причастности к систематическому хищению газа на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ проводят масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.