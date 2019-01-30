РИАМО - 30 янв. Часть нежилых помещений в доме, построенном в стиле конструктивизм для кооператива «Меховик», в границах Садового кольца реализуют на аукционе, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«На торги выставлен нежилой объект площадью 115 квадратных метров, расположенный в жилом доме в Красносельском районе по адресу: Ананьевский переулок, 4/2 строение 1. Реализуемые помещения подключены к инженерным сетям, электрическая мощность составляет 220 Вольт. Объект продажи находится в собственности города Москвы», – отмечается в сообщении.

Объекты со схожей локацией и свободным назначением привлекают внимание игроков рынка коммерческой недвижимости, пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Нежилые объекты, расположенные в 100 метрах от Садового кольца и шаговой доступности от метро, на городские аукционы выставляются нечасто. Поэтому и конкуренцию на предстоящих торгах можно ожидать достаточно активную. Нового собственника нежилого объекта в Ананьевском переулке определит электронный аукцион, который пройдет 21 марта 2019 года», – добавил Дегтев.

Начальная стоимость лота составляет 9,5 миллионов рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 13 марта.

Здание построено в 1920-е годы. Объект в стиле конструктивизма спроектировал архитектор В.М. Маят для кооператива «Меховик». Свое название переулок получил от фамилии купца и банкира Ивана Степановича Ананова в 1887 году, и изначально звучал как «Анановский» переулок.

Еще раньше, в XVIII веке, на месте Ананьевского переулка находился огромный полковой артиллерийский двор. Здесь же располагалась артиллерийская школа – одно из первых московских учебных заведений.