РИАМО - 30 янв. Полиция устанавливает личность погибшего человека в Богородском округе, проводится проверка, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне утро на улице Заречная в селе Стромынь в Богородском округе в доме без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп», – отметил собеседник агентства.

Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.

Проверку проводит Следственный отдел по Ногинску ГСУ СК России по Московской области.