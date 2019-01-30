РИАМО - 30 янв. В конце декабря 2018 года не имели занятий и активно искали работу 34,2 тысячи человек, из них 27,9 тысячи человек были официально признаны безработными, сообщается на сайте Мосгорстата.

«По данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, численность не занятых трудовой деятельностью, ищущих работу, по сравнению с ноябрем 2018 года, уменьшилась на 2,6%, по сравнению с декабрем 2017 года - на 11,1%», — говорится в сообщении.

Численность официально зарегистрированных безработных, по сравнению с ноябрем 2018 года, увеличилась на 8,5%, по сравнению с декабрем 2017 года - уменьшилась на 7,3%.