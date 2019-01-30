РИАМО - 30 янв. В 2018 году в консолидированный бюджет Московской области поступило 540,2 миллиарда рублей налоговых платежей, из них в областной бюджет – 410,6 миллиарда рублей, в бюджеты муниципальных образований – 129,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления ФНС России по региону.

«По сравнению с 2017 годом доходы консолидированного бюджета региона увеличились на 67 миллиардов рублей, или на 14,2%. Доходы областного бюджета возросли на 57 миллиардов рублей, или на 16,1%, местных бюджетов – на 10,1 миллиарда рублей, или на 8,5%», – отмечается в материале.

Основным доходным источником консолидированного бюджета Московской области остается налог на доходы физических лиц, его поступления в прошлом году составили 239 миллиардов рублей, или 44,2% от общей суммы доходов. Доля поступлений налога на прибыль организаций составила 26,3%, или 142 миллиарда рублей.

Поступления имущественных налогов составили 97 миллиардов рублей, или почти 18%. В их структуре наибольший удельный вес приходится на налог на имущество организаций – 44,7 миллиарда рублей, или 46%. Земельного налога мобилизовано в сумме 33,2 миллиарда рублей. Транспортным налогом обеспечено поступление 14 миллиардов рублей.

Значительно, почти на 21%, выросли поступления по налогам, взимаемым в связи с применением налогоплательщиками специальных налоговых режимов. Поступления по данной группе налогов составили 35 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 6 миллиардов рублей.