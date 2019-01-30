РИАМО - 30 янв. На транспортных средствах «Мострансавто» появились ярко-желтые наклейки «Уступите дорогу автобусу», они размещены на задних стеклах или кузове более 4 тысяч транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Стикеры напоминают участникам дорожного движения о необходимости уступать дорогу автобусам, начинающим движение от остановочных пунктов.

«Мы призываем всех участников дорожного движения к взаимоуважению. В то же время высокие требования предъявляются к работе водителей автобусов. Меры, принимаемые на предприятии, позволили в 2018 году на 43% сократить число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием автобусов «Мострансавто», по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», – сказал генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

Он уточнил, что о нарушениях со стороны водителей автобусов, например, «неаккуратном» вождении, остановке в неположенном месте, разговоре по телефону, можно сообщить по электронной почте. По каждому заявлению проводится проверка для принятия соответствующих мер к водителям-нарушителям: от замечаний и выговоров до лишения премий и увольнений.

С водителями регулярно проводятся инструктажи на тему соблюдения скоростного режима и других правил дорожного движения.

«В прошедшем году в Подмосковье удалось сохранить положительную динамику сокращения основных показателей дорожной аварийности. Количество ДТП снизилось на 13%, погибших также на 13%, а это 135 сохраненных жизней, раненых на 11%», – дополнил глава ГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов.

В «Мострансавто» действует система общественного контроля за соблюдением ПДД водителями предприятия. На задних бортах автобусов размещены наклейки «Нарушаю ПДД? Отправь фото на ok@gupmta.ru». Участники дорожного движения могут сообщать о нарушениях со стороны водителей автобусов по электронной почте, прикрепив фото или видео.