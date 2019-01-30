РИАМО - 30 янв. В конце апреля – начале мая в Москве могут открыть транспортно-пересадочный узел «Саларьево», узел будет вмещать около шести тысяч парковочных мест, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Западный вокзал Москвы - это ТПУ «Саларьево», который откроется буквально через три месяца. Это мощнейший транспортный узел, где будет порядка шести тысяч парковочных мест, остановки междугородних и городских автобусов», - сказал Хуснуллин.

Технический запуск участка «Саларьево» — «Коммунарка» Сокольнической линии метро длиной 12 километров прошел в начале января. Большая часть этого участка — наземная. Впервые в практике строительства московского метро значительная часть трассы проходит в створе автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.