РИАМО – 30 янв. Три дома в составе ЖК «Черняховского, 19», расположенного у метро «Аэропорт» в Москве, сдали в эксплуатацию, застройщик может открыть продажу квартир, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Разрешительные документы выданы на корпуса №№1, 2 и 3 с пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом и подземным паркингом.

«Два корпуса (№1 и №2) представляют собой многосекционные здания переменной этажности. Они образуют композицию в форме квадратных скобок, закрывающих двор. Третий дом выполнен в виде односекционной 22-этажной башни», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1850 квадратных метров является частью корпуса №2.

«ФОК разместился в пристроенном к зданию двухэтажном помещении», – уточнила Пятова.

Она добавила, что в спортивном центре планируется открыть бассейн, тренажерные залы и залы для групповых занятий.

«Объект возведен с учетом потребностей в доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья», – заверила Пятова.

Застройщик ГК «ПИК» планирует начать выдачу ключей от квартир в сданных корпусах с 24 марта.

«Помимо жилья, в рамках проекта запланировано строительство детского сада на 150 мест и средней школы на 550 учеников. В данный момент идет проектирование образовательных учреждений», – подчеркивается в сообщении.

По словам Пятовой, к строительству детского сада застройщик планирует приступить в апреле.

«Общая площадь ДОУ составит почти 2,5 тысячи квадратных метров, школы – почти 8 тысяч квадратных метров. Сдача ДОУ намечена на III квартал 2020 года, школы – на II квартал 2021 года», – заключается в материале.