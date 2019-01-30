РИАМО - 30 янв. Круглый стол по обсуждению законопроекта о создании столичного инновационного кластера проведут в Московской городской думе на следующей неделе, критерии отбора участников и меры поддержки должны быть определены до 26 февраля, сообщил в среду журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что на прошлой неделе состоялось обсуждение текста проекта закона о создании инновационного кластера в столице.

«Мы уже с органами исполнительной власти работаем с текстом законопроекта. На следующей неделе мы планируем организовать круглый стол, где будем обсуждать эту проблематику», – сказал Шапошников.

Он отметил, что Москва является одним из ведущих мегаполисов мира по количеству технопарков, технополисов и сотрудников, работающих в сфере высоких технологий.

«В указе президента стоит дата до 26 февраля. Я уверен, что в эти сроки Московская городская дума сможет уложиться», – добавил Шапошников.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, порядок и условия участия в инновационном кластере, критерии и порядок отбора участников, а также перечень мер поддержи должны быть определены до 26 февраля.

Инновационный кластер Москвы – это проект правительства столицы, направленный на повышение эффективности взаимодействия участников инновационного процесса. Идею создания инновационного кластера озвучил мэр города Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным в апреле 2018 года.

Кластер построен на межотраслевом принципе и объединит всю существующую инновационную инфраструктуру, кадровый и производственный потенциал города в единую систему. Цель инновационного кластера – формирование в Москве благоприятных условий для развития инновационных компаний, производящих высокотехнологичную и экспортно-ориентированную продукцию.

Кластер будет способствовать внедрению нового подхода к административной поддержке бизнеса в городе, налаживанию межотраслевых связей, стимулированию стартапов и коммерциализации научных разработок.