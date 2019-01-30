РИАМО - 30 янв. Ограничения движения транспорта в связи с реконструкцией инженерных сетей в Северном административном округе Москвы продлятся с 1 по 28 февраля, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения на улице Коккинаки в районе дома 1, Планетной улице в районе дома 33, улице Академика Ильюшина в районе дома 6», – говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать на одной полосе с 1 по 28 февраля в круглосуточном режиме.