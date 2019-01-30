РИАМО - 30 янв. К разработке проекта закона «О молодежи» города Москвы планируют привлечь молодых парламентариев и студентов, новый текст законопроекта могут подготовить в этом году, сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В преддверии Дня молодежи на прошлой неделе Московская городская дума принимала студентов. На таких мероприятиях мы рассказываем о совей деятельности, показываем, как работают депутаты. На встрече с учащимися, которую мы проводили с председателем комиссии по молодежной политике Мосгордумы, прозвучал вопрос или идея о необходимости изменения в закон «О молодежи» города Москвы. Мы хотим привлечь молодых парламентариев и студентов для того, чтобы вместе с ними разработать», – сказал Шапошников.

Он отметил, что закон действует уже на протяжении десяти лет.

«В этом году мы имеем все возможности для подготовки нового текста законопроекта. Мы намерены привлечь к обсуждению и разработке этого проекта закона наших молодых парламентариев, членов Молодежной палаты при Мосгордуме. Мне кажется, что к разработке проекта смогут присоединиться члены молодежных палат районов. Кроме того, не исключаю, что это может быть одна из номинаций в конкурсе законотворческих работ для наших студентов», – пояснил Шапошников.