РИАМО – 30 янв. Отца задержанного сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова – Рауля Арашукова – подозревают в причастности к систематическому хищению газа на сумму свыше 30 миллиардов рублей, сообщается в WhatsApp-канале Следственного комитета РФ.

Ранее в рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО «Газпром», совершении двух убийств и других преступлений был задержан член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков.

«В рамках уголовного дела задержан его отец Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ проводят масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

«Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям», – отмечается в материале.

По данным СМИ, Рауль Арашуков был задержан силовиками в Санкт-Петербурге