РИАМО – 30 янв. В подмосковном Жуковском застолье двух мужчин закончилась госпитализацией одного из них в больницу, полиция возбудила уголовное дело, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Вечером 29 января на улице Мичурина в Жуковском из своей квартиры бригадой скорой помощи госпитализирован мужчина 1974 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в мужчина 1985 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.