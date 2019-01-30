РИАМО - 30 янв. Пригородный поезд, который незапланированно остановился на станции «Софрино» Ярославского направления Московской железной дороги, отбуксировали на боковые пути, по предварительной информации, поезд был остановлен из-за взаимодействия подвижного состава с частью резинокордового настила перехода, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В 11:56 на боковые пути станции «Софрино» с помощью вспомогательного локомотива железнодорожники доставили пригородный поезд №6314 Москва – Александров, который ранее совершил незапланированную остановку. В настоящее время Московская железная дорога принимает меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов Ярославского направления», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, при движении электрички № 6314 произошло взаимодействие подвижного состава с частью резинокордового настила перехода. Локомотивная бригада незамедлительно остановила состав.

На место оперативно прибыли бригады путейцев, которые обследовали железнодорожное полотно. Пути не повреждены. Поврежденную часть настила также оперативно восстановили.

Причина, из-за которой могла возникнуть ситуация, выясняется.