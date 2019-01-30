РИАМО – 30 янв. Полиция раскрыла преступление, в ходе которого пострадала 54-летняя женщина в Москве, ее обокрал неизвестный, но благодаря камере наружного наблюдения подозреваемого задержали, сообщается на сайте МВД РФ.

«В полицию обратилась 54-летняя жительница столицы с заявлением о грабеже. Женщина рассказала, что поздно вечером на Изюмской улице города Москвы на нее напал неизвестный, который отобрал сумку с личными вещами и скрылся», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отделением дознания ОМВД России по району Южное Бутово по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими УВД по ЮЗАО подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний приезжий. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.